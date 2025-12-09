به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب مقدم در جلسه هماهنگی و بررسی نهایی روند تغییر و تحول خط برق رسانی بندر تجاری شادگان که با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با بیان اینکه خط برق‌رسانی بندر تجاری شادگان آماده بهره‌برداری است، اظهار داشت: با توجه به نقش حیاتی این خط در تأمین برق این بندر تجاری لازم است همه دستگاه‌های مرتبط همکاری کامل در زمینه نگهداری و صیانت از این زیرساخت اساسی داشته باشند.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های بندر، افزود: با حمایت و پیگیری‌های سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان و هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی اقدامات مهمی در زمینه رفع موانع محیط زیستی توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای توان عملیاتی بندر در حال انجام است.

مقدم تصریح کرد: فرمانداری شادگان نیز همانند گذشته در کنار مجموعه بندر خواهد بود تا با رفع مشکلات و رفع موانع شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد منطقه باشیم.