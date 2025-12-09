ظاهراً باشگاه مس بدهی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دارد و یکی از دلایلی که با درخواست بودجه بیشتر برای این تیم موافقت نشده، همین مسئله است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در حالی که همه منتظر امضای قرارداد رسمی مجتبی جباری با باشگاه مس رفسنجان به‌عنوان سرمربی بودند اما تا این لحظه نه‌تنها این اتفاق رخ نداده بلکه میثم پاریزی، مدیرعامل باشگاه مس رفسنجان نیز به‌صورت ناگهانی از سمت خود استعفا کرده است.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد ظاهراً یکی از دلایل استعفای مدیرعامل به هیئت مدیره تأمین نشده بودجه درخواستی بوده است. باشگاه مس رفسنجان برای جذب سرمربی و همچنین ادامه فعالیت بهتر در لیگ برتر نیازمند جذب سرمربی و همچنین بازیکنان در نقل‌وانتقالات نیم‌فصل است که برایش نیازمند پول است.

بااین‌حال نزدیکان باشگاه مس می‌گویند امیدوارم این مسئله استعفای مدیرعامل ظرف یکی دو روز آینده حل شود و هنوز هم حضور جباری در باشگاه هم منتفی نشده و احتمال دارد او بازهم روی نیمکت سرمربیگری تیم مس بتواند بنشیند.

مس رفسنجان با ۷ امتیاز آخرین تیم لیگ برتر است و کار سختی برای بقا دارد.