به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فاطمه سریرپور بانوی کارآفرین اقلیدی، با فعالیت در حوزه صنایع دستی، زمینه اشتغال بیش از هزار زن را در پنج شهرستان و بیش از ۳۰ روستا فراهم کرده است.

وی با راه اندازی کارگاه‌های آموزشی و برپایی نمایشگاه‌های متعدد در داخل و خارج از کشور، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار برای بانوان، به خصوص زنان سرپرست خانوار ایفا و زمینه صادرات تولیدی خود و بانوان را به کشور‌های حوزه خلیج فارس و برخی کشور‌های اروپایی فراهم کرده است.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.