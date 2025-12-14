به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اعلام کرد: ۷۳۹ طرح متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی کمیته استانی تسهیلات تکلیفی و تلفیقی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که از این تعداد، ۴۰۵ طرح با مجموع ۸۲۲۸ میلیارد ریال، معادل ۸۰ درصد تسهیلات تخصیصی، موفق به جذب و دریافت منابع شده‌اند.

قاسملو در حاشیه جلسه استانی تبصره ۱۸ که در سالن جلسات حضرت بقیه‌ا… اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اعتبار تخصیصی تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ به مؤسسات عامل ۱۰۲۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود ۸۲۳ میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ۴۰۵ طرح در استان پرداخت شده است.

وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته استانی، افزود: در این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت.

سرپرست اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در معرفی متقاضیان این تسهیلات، تکمیل زنجیره ارزش را مطابق سند آمایش سرزمین استان مدنظر قرار دهند؛ موضوعی که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی استان دارد.

قاسملو یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، معاونت علمی و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، معاونت توسعه روستایی، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف‌اند دو برابر سهمیه ابلاغی، طرح‌ها را معرفی کرده و فرآیند پرداخت را مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸، مصوبات کارگروه ملی و شیوه‌نامه‌های مرتبط انجام دهند.