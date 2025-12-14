پخش زنده
با معرفی ۷۳۹ طرح متقاضی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان زنجان، تاکنون ۴۰۵ طرح موفق به جذب ۸۲۲۸ میلیارد ریال از منابع این تبصره شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اعلام کرد: ۷۳۹ طرح متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی کمیته استانی تسهیلات تکلیفی و تلفیقی به بانکهای عامل معرفی شدهاند که از این تعداد، ۴۰۵ طرح با مجموع ۸۲۲۸ میلیارد ریال، معادل ۸۰ درصد تسهیلات تخصیصی، موفق به جذب و دریافت منابع شدهاند.
قاسملو در حاشیه جلسه استانی تبصره ۱۸ که در سالن جلسات حضرت بقیها… ادارهکل امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: اعتبار تخصیصی تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ به مؤسسات عامل ۱۰۲۳ میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود ۸۲۳ میلیارد تومان در قالب سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به ۴۰۵ طرح در استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به برگزاری چهاردهمین جلسه کمیته استانی، افزود: در این نشست، عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در حوزه پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید در معرفی متقاضیان این تسهیلات، تکمیل زنجیره ارزش را مطابق سند آمایش سرزمین استان مدنظر قرار دهند؛ موضوعی که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی استان دارد.
قاسملو یادآور شد: دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، معاونت علمی و فناوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راهداری، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، معاونت توسعه روستایی، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفاند دو برابر سهمیه ابلاغی، طرحها را معرفی کرده و فرآیند پرداخت را مطابق دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸، مصوبات کارگروه ملی و شیوهنامههای مرتبط انجام دهند.