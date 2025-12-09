پخش زنده
برنامههای «از دینامیت تا نظریه» و «نبض تولید»، از رادیو اقتصاد و مستند «۱۱ سال انفعال»، از رادیو ایران پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «از دینامیت تا نظریه»، پنجشنبه ۲۰ آذر، به بازخوانی اقتصادی و آثار «ادوارد پرسکات» یکی از برجستهترین چهرههای اقتصاد جهان میپردازد.
«پرسکات»، از چهرههای تأثیرگذار حوزه چرخههای تجاری و تعادل عمومی به شمار میرفت و آثار او سالها مرجع دانشگاههای معتبر بوده است.
وی در سال ۲۰۰۴ به همراه فین کیدلند، به دلیل پژوهشهای بنیادین در زمینه ثبات زمانی سیاستهای اقتصادی و نیروهای محرک چرخههای تجاری موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد، نظریاتی که مسیر تحلیلهای اقتصاد کلان مدرن را تغییر داد.
«پرسکات» در مقالات سالهای پایانی فعالیت خود، بارها نسبت به تأثیرات منفی افزایش مالیات بر رشد اقتصادی اروپا هشدار داده بود و این موضوع را یکی از چالشهای ساختاری اقتصادهای توسعهیافته میدانست.
برنامه «از دینامیت تا نظریه»، به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی، اجرای محمد درخشنده و پژوهشگری علیرضا سلاجقه، پنجشنبهها، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
برنامه «نبض تولید»، با محور بررسی «ظرفیتهای تولیدی و فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن»، از رادیو اقتصاد پخش می شود.
در این برنامه با حضور مسئولان و فعالان حوزه معدن به تحلیل چالشها و ظرفیتهای توسعه این بخش پرداخته میشود.
در این گفتوگو وجیهالله جعفری (معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، سهراب حسینی (نایب رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی) و ابوالفضل صالحآبادی (عضو هیأت رئیسه کمیته خانه طلای ایران)، درباره موضوعاتی همچون بسترسازی مالی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، وضعیت ماشینآلات استخراج، نوسازی و بازسازی معادن به بحث و تبادل نظر میپردازند.
برنامه «نبض تولید»، به تهیهکنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محمدصادق رزاقمهر، سهشنبهها، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش میشود.
مستند «۱۱ سال انفعال»، به تهیهکنندگی فاطمه ربانی و اجرای بتول نجفی، امروز ساعت ۱۶:۴۰، از رادیو ایران پخش میشود.
این مستند با بهرهگیری از اسناد، تحلیلها و روایتهای معتبر بینالمللی، به بررسی روند طولانی و پرچالش سازمان ملل برای تعیین آغازگر جنگ تحمیلی میپردازد، روندی که پس از ۱۱ سال انفعال سیاسی و حقوقی، در نهایت با اعلام رسمی دبیرکل اسبق سازمان ملل، صدام حسین را به عنوان آغازگر جنگ ایران و عراق معرفی کرد.
در این برنامه مسعود شبلیوش و علی رودباری، کارشناسان حقوق بینالملل، با تحلیل حقوقی و تاریخی این اعلام رسمی، ابعاد پنهان و کمتر روایتشده این پرونده مهم را برای مخاطبان تشریح میکنند.