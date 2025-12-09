برنامه‌های «از دینامیت تا نظریه» و «نبض تولید»، از رادیو اقتصاد و مستند «۱۱ سال انفعال»، از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «از دینامیت تا نظریه»، پنج‌شنبه ۲۰ آذر، به بازخوانی اقتصادی و آثار «ادوارد پرسکات» یکی از برجسته‌ترین چهره‌های اقتصاد جهان می‌پردازد.

«پرسکات»، از چهره‌های تأثیرگذار حوزه چرخه‌های تجاری و تعادل عمومی به شمار می‌رفت و آثار او سال‌ها مرجع دانشگاه‌های معتبر بوده است. ­

وی در سال ۲۰۰۴ به همراه فین کیدلند، به دلیل پژوهش‌های بنیادین در زمینه ثبات زمانی سیاست‌های اقتصادی و نیرو‌های محرک چرخه‌های تجاری موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد، نظریاتی که مسیر تحلیل‌های اقتصاد کلان مدرن را تغییر داد. ­

«پرسکات» در مقالات سال‌های پایانی فعالیت خود، بار‌ها نسبت به تأثیرات منفی افزایش مالیات بر رشد اقتصادی اروپا هشدار داده بود و این موضوع را یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد‌های توسعه‌یافته می‌دانست. ­

برنامه «از دینامیت تا نظریه»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی، اجرای محمد درخشنده و پژوهشگری علیرضا سلاجقه، پنج‌شنبه‌ها، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «نبض تولید»، با محور بررسی «ظرفیت‌های تولیدی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن»، از رادیو اقتصاد پخش می شود.

در این برنامه با حضور مسئولان و فعالان حوزه معدن به تحلیل چالش‌ها و ظرفیت‌های توسعه این بخش پرداخته می‌شود. ­

در این گفت‌و‌گو وجیه‌الله جعفری (معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)، سهراب حسینی (نایب رئیس اتحادیه حفاران غیرنفتی) و ابوالفضل صالح‌آبادی (عضو هیأت رئیسه کمیته خانه طلای ایران)، درباره موضوعاتی همچون بستر‌سازی مالی، تسهیل فرآیند صدور مجوزها، وضعیت ماشین‌آلات استخراج، نوسازی و بازسازی معادن به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. ­

برنامه «نبض تولید»، به تهیه‌کنندگی لیلا روزبهانی و اجرای محمدصادق رزاق‌مهر، سه‌شنبه‌ها، ساعت ۱۴:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

مستند «۱۱ سال انفعال»، به تهیه‌کنندگی فاطمه ربانی و اجرای بتول نجفی، امروز ساعت ۱۶:۴۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.

­این مستند با بهره‌گیری از اسناد، تحلیل‌ها و روایت‌های معتبر بین‌المللی، به بررسی روند طولانی و پرچالش سازمان ملل برای تعیین آغازگر جنگ تحمیلی می‌پردازد، روندی که پس از ۱۱ سال انفعال سیاسی و حقوقی، در نهایت با اعلام رسمی دبیرکل اسبق سازمان ملل، صدام حسین را به عنوان آغازگر جنگ ایران و عراق معرفی کرد. ­

در این برنامه مسعود شبلی‌وش و علی رودباری، کارشناسان حقوق بین‌الملل، با تحلیل حقوقی و تاریخی این اعلام رسمی، ابعاد پنهان و کمتر روایت‌شده این پرونده مهم را برای مخاطبان تشریح می‌کنند.