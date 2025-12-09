پخش زنده
امروز: -
خسرو سرکبود ورزشکار پیشکسوت و با اخلاق ملایری با کسب دو نشان درخشان نقره مسابقات قویترین مردان بر سکوی نایب قهرمانی آن ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، خسرو سرکبود ورزشکار پیشکسوت و شایسته ملایری با حضور در این دوره از رقابتها توانست در لیفت بالوازم و الفنت با کسب دو مدال درخشان و رنگین نقره با اقتدار بر سکوی نایب قهرمانی این دوره از رقابتها بایستد.
سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ملایر در پیامی کسب دو نشان درخشان و ارزشمند نقره خسرو سرکبود را به جامعه ورزش شهرستان، استان و کشور تبریک گفت و سرکبود را از چهرههای ماندگار ورزش مهد نام آوران و قهرمانان دانست.