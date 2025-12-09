پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: زمینلرزه ۳.۵ ریشتر بامداد امروز در حوالی سورک بر اساس بررسیهای اولیه هیچ خسارت جانی یا مالی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،حسینعلی محمدی شیرکلائی مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران اعلام کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۵ ریشتر بامداد امروز در منطقه سورک رخ داده و بر اساس بررسیهای اولیه هیچ خسارتی نداشته است.
وی گفت: زلزلهای به بزرگی سه و نیم در مقیاس ریشتر رأس ساعت ۴:۲۲ دقیقه بامداد امروز در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و به مرکزیت سورک رخ داد.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران افزود: برابر بررسیهای اولیه این زمینلرزه خسارتی در پی نداشته و تیمهای ارزیاب در حال انجام بررسیهای تکمیلی هستند.
این زمینلرزه در شهرهای اطراف از جمله ساری نیز احساس شد، اما تاکنون گزارشی از آسیبهای سازهای یا جانی در دست نیست.