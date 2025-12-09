رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به همراه استاندار کرمان و رئیس مدیریت بانک سینا در کشور، از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان:صبح امروز ۱۸ آذرماه، استاندار کرمان به همراه رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی بازدید کرده و در جریان این بازدید با تولیدکنندگان و صاحبان ایده گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و همچنین مسائل و چالش‌های فعالان این حوزه قرار گرفت.

مجری بنیاد علوی استان کرمان در حاشیه این بازدید اعلام کرد: این نمایشگاه در چارچوب چهار زنجیره مزیت‌دار استان کرمان شامل نخیلات، گیاهان دارویی، کشت گلخانه‌ای و مشاغل صنعتی برگزار شده و دستاوردهای متقاضیان حمایت‌شده توسط این بنیاد را به نمایش گذاشته است.