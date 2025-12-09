در مراسم گلریزان بزرگداشت مقام زن و مادر که در زورخانه یزدباف یزد برگزار شد، ۲۳ میلیارد ریال برای آزادی مادران زندانی جرائم مالی غیرعمد جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیر ستاد دیه استان یزد از برگزاری جشن گلریزان ویژه آزادی مادران زندانی جرائم مالی غیرعمد به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن و مادر در زورخانه یزدباف خبر داد و گفت: در این مراسم ۲۳ میلیارد ریال برای رهایی این مادران جمع‌آوری شد.

شاه‌حسینی با اشاره به همکاری زورخانه‌های یزد، هیأت پهلوانی، انجمن فنی و حرفه‌ای و گروه «دوشنبه‌های رهایی» در برپایی این مراسم افزود: این برنامه با استقبال گسترده خیران و ورزشکاران همراه بود.

وی عنوان کرد: در هشت‌ماهه نخست امسال، ۲۱۵ نفر از زندانیان جرائم مالی غیرعمد با کمک حدود ۴۰ میلیارد تومانی مردم و همچنین گذشت شکات و ارائه تسهیلات، از بند رهایی یافتند.

مدیر ستاد دیه استان یزد گفت: این ۲۱۵ نفر در مجموع نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند که با مشارکت خیران و تلاش مجموعه ستاد دیه، امکان آزادی آنان فراهم شد.