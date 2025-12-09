به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران اعلام کرد: محور کندوان تا پایان روز سه‌شنبه از ساعت ۷ تا ۱۹ و روز چهارشنبه از ساعت ۷ تا ۱۲ به دلیل اجرای عملیات عمرانی مسدود است.

وی افزود: این مسدودی به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد تا ولی‌آباد انجام می‌شود و تنها تردد ساکنان بومی و کسبه منطقه تا قبل از محدوده کارگاه امکان‌پذیر است.

سرهنگ عبادی محورهای هراز و سوادکوه را به عنوان مسیرهای جایگزین معرفی کرد و گفت: این محورها اگرچه پرحجم هستند، اما روان بوده و می‌توانند برای تردد مورد استفاده قرار گیرند.