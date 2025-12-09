بمناسبت فرا رسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر به همت کمیته امداد شهرستان پارس آباد تعداد ۱۵سری جهیزیه در مجموع به ارزش ۱۹ میلیارد ریال به نوعروسان تحت پوشش اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طاهر وطن‌خواه، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو و در آستانه فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه (س) به تعداد ۱۵ سری جهیزیه به نوعروس تحت و پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شد.

وی افزود: اقلام موجود در این جهیزیه شامل یخچال، فرش، لباسشویی، اجاق‌گاز و است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد گفت: کمیته ماداد در کنار فعالیت‌های حمایتی، نگاه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی و اجتماعی ازدواج دارد و تلاش می‌کند ضمن تقویت امید و اعتماد در جامعه، الگوی ازدواج ساده، کم‌هزینه و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را ترویج دهد.

وطن‌خواه تصریح کرد: به همین مناسبت ۲۱ عدد یخچال، ۱۲ تلویزیون، ۶ عدد ماشین لباسشویی، ۴ عدد جاروبرقی، ۱۲ عدد بخاری و ۷ فرش جداگانه نیز به سایر افراد تحت پوشش این نهاد داده شد.

وی با اشاره به برنامه‌های آینده این نهاد بیان کرد: با استمرار حمایت‌های مردمی، سایر نوعروسانی که در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند نیز از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد تا هیچ زوج جوانی به دلیل مشکلات اقتصادی از آغاز زندگی مشترک باز نماند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارس‌آباد ادامه داد: تا به امروز هیچ پشت نوبتی برای دریافت جهیزیه وجود نداشته و به‌محض تشکیل پرونده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جهیزیه به زوجین پرداخت می‌شود.