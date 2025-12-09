راهیابی آثار شاعران چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی جایزه ملی غزل منزوی

راهیابی آثار شاعران چهارمحال و بختیاری به مرحله نهایی جایزه ملی غزل منزوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،آثار سه شاعر استان در مرحله نهایی داوری بخش تک اثر فارسی سومین دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی در زنجان پذیرفته شد.

سومین دوسالانه جایزه ملی غزل «حسین منزوی» قرار است روز‌های ۱۹ و ۲۰ آذر در زنجان زادگاه این شاعر نام‌آشنا برگزار و برگزیدگان آن در بخش‌های مختلف معرفی شود و این در حالی است که در فهرست راه‌یافتگان به مرحله نهایی این رویداد معتبر ادبی، نام پریسا مصلح، مسعود آلگونه جونقانی و سید مهرداد افضلی از شاعران چهارمحال و بختیاری نیز قرار دارد.

غزل سرایان استان با ارائه آثار خود در بخش تک اثر فارسی توانسته‌اند در جمع ۶۹ منتخب این بخش قرار گیرند که با اعلام دبیرخانه جایزه غزل منزوی با توجه به قوت آثار و با تصمیم دبیر علمی این رویداد، تنها ۱۰ درصد از آثار شرکت‌کننده در بخش تک اثر فارسی بنا به رای داوران به مرحله نهایی راه پیدا کرده‌اند.

هیات داوران بخش تک اثر فارسی این دوره از جشنواره ملی غزل حسین منزوی را نیز عبدالجبار کاکایی، محمود اکرامی فر و محمد سعید میرزایی تشکیل دادند.

همچنین علاوه بر راهیابی شاعران استان به مرحله نهایی این رویداد ملی، آرزو سبزواری قهفرحخی بانوی شاعره چهارمحال و بختیاری در این دوره از جایزه غزل منزوی، به عنوان داور انتخاب شد و در همراهی با وحید رحمانی و امیرعلی سلیمانی بررسی مرحله مقدماتی آثار شرکت‌کننده در بخش تک اثر فارسی را برعهده گرفت.

این بانوی شاعره استان در برپایی کارگاه‌های تخصصی شعر و ترانه این دوره از جایزه غزل منزوی نیز با دبیرخانه این رویداد همکاری دارد.

جایزه ملی غزل حسین منزوی در سومین دوره خود در بخش‌های کتاب ترکی، تک‌اثر ترکی، ترانه ترکی، کتاب فارسی، تک‌اثر فارسی و ترانه فارسی برگزار می‌شود.

در دوره پیشین این رویداد ملی، کبری موسوی قهفرخی بانوی شاعره استان برای کتاب «بوسه مکتوب» موفق به دریافت رتبه اول و تندیس بخش کتاب غزل فارسی شد و آرزو سبزواری قهفرخی دیگر بانوی شاعره چهارمحال و بختیاری هم برای کتاب «لب کوک» پس کبری موسوی، مقام دوم بخش کتاب دوسالانه جایزه ملی غزل حسین منزوی را از آن خود کرد.

همچنین در بخش تک اثر غزل فارسی هم سید مهرداد افضلی از شاعران استان توانست در کنار سرآمدان غزل کشور قرار گیرد و عنوان شایسته تقدیر این رویداد را به دست آورد.

حسین منزوی غزل‌سرای برجسته معاصر اهل زنجان پاییز سال ۱۳۲۵ در این شهر به دنیا آمد و پس از سال‌ها تلاش در عرصه ادبی و سرودن اشعار و انتشار کتاب در سال ۱۳۸۳ بر اثر بیماری قلبی درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

از وی آثار متعددی همچون «با عشق در حوالی فاجعه»، «صفرخان»، «از شوکران و شکر»، «با عشق تاب می‌آورم»، «حنجره زخمی تغزل» و گزیده اشعار «از ترمه و تغزل» برجای مانده است.