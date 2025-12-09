به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم که جمعی از مسئولان ورزش استان، مدیران، پیشکسوتان، داوران، مربیان و بازیکنان رشته والیبال حضور داشتند، شرکت کنندگان یاد و خاطره استاد احمد گلچی، پیشکسوت فقید والیبال قم را گرامی داشتند.

مرحوم احمد گلچی نایب رئیس هیئت والیبال استان و از پیشکسوتان بنام عرصه داوری و مربیگری این رشته ورزشی بود که ابتدای هفته جاری دار فانی را وداع گفت.