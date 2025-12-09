پخش زنده
امروز: -
آخرین تصمیمات و اقدامات در حوزه جوانی جمعیت و حمایت از خانوادهها، در بستهی جوانی جمعیت بررسی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جمعیت جوان یکی از مهمترین عوامل و زیربناهای رشد و پیشرفت هر کشوری است. برای جوانتر شدن جمعیت کشور باید چالش هایی، چون اشتغال مسکن و رفاه اجتماعی را برطرف کرد.
خراسان شمالی یکی از استانهای جوان کشور محسوب میشود.
اول هفته جلسه ستاد جوانی جمعیت در استانداری خراسان شمالی برگزارشد
استاندار در این جلسه گفت: استان در واگذاری زمین برای جوانی جمعیت و فرزندآوری در بخش روستایی رتبه دوم کشور را به دست آورده و در بخش شهری هم جزو استانهای پیشرو است.
به گفته آقای نوری ۲ هزار قطعه زمین در حال واگذاری و اقدامات الحاقی برای ۲۵۰۰ قطعه هم در حال آماده سازی است.