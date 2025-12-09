پخش زنده
استاندار اردبیل با رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با محوریت بررسی روند پیشبرد امور منطقه آزاد اردبیل دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست وضعیت فعلی عملیات اجرایی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل، نیازهای سرمایهگذاری زیرساختی، برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و زمانبندی تکمیل پروژههای اولویتدار این منطقه بررسی شد.
یکی از موضوعات مطرحشده از سوی استاندار اردبیل در این دیدار، تسریع در اتمام طرح جامع و فراهمسازی بستر مناسب برای سرمایهگذاری در منطقه آزاد بود.
مسعود امامی یگانه خواستار حل مسائل معوق، تسریع در نهاییسازی طرح جامع و اختصاص منابع پایدار برای تکمیل زیرساختهای حیاتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل شد.
رضا مسرور هم با اشاره به آمادگی شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور برای حمایت از روند پیشبرد طرحها در استان اردبیل، گفت: تکمیل مقدمات حقوقی و فنی در کوتاهترین زمان، از اولویتهای اصلی است.