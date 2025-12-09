استاندار اردبیل با رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با محوریت بررسی روند پیشبرد امور منطقه آزاد اردبیل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در جریان پیگیری‌های خود در تهران، با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با محوریت بررسی روند پیشبرد امور منطقه آزاد اردبیل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست وضعیت فعلی عملیات اجرایی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل، نیاز‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی، برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار این منطقه بررسی شد.

یکی از موضوعات مطرح‌شده از سوی استاندار اردبیل در این دیدار، تسریع در اتمام طرح جامع و فراهم‌سازی بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد بود.

مسعود امامی یگانه خواستار حل مسائل معوق، تسریع در نهایی‌سازی طرح جامع و اختصاص منابع پایدار برای تکمیل زیرساخت‌های حیاتی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل شد.

رضا مسرور هم با اشاره به آمادگی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور برای حمایت از روند پیشبرد طرح‌ها در استان اردبیل، گفت: تکمیل مقدمات حقوقی و فنی در کوتاه‌ترین زمان، از اولویت‌های اصلی است.