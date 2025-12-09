به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در همایش ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع گفت: هرجا جریان اطلاعات روشن، قابل دسترس و قابل فهم بوده فساد کاهش یافته، هزینه‌ها کم شده، کارآمدی افزایش یافته و مشارکت مردم تقویت شده است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: دستگاه‌های اجرایی شفافیت را یک وظیفه بدانند نه یک بار اضافی.

عارف گفت: برای همه دستگاه‌های اجرایی باید استانداردهای واحد شفافیت تدوین و طبق آن عمل کرد.

وی افزود: شفافیت از نگاه ما یک مطالبه بیرونی نیست بلکه یک وظیفه است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و سرمایه اجتماعی بر عهده دارد.