معاون اول رئیس جمهور در همایش ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع گفت: شفافیت نه یک شعار سیاسی بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در همایش ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع گفت: هرجا جریان اطلاعات روشن، قابل دسترس و قابل فهم بوده فساد کاهش یافته، هزینهها کم شده، کارآمدی افزایش یافته و مشارکت مردم تقویت شده است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: دستگاههای اجرایی شفافیت را یک وظیفه بدانند نه یک بار اضافی.
عارف گفت: برای همه دستگاههای اجرایی باید استانداردهای واحد شفافیت تدوین و طبق آن عمل کرد.
وی افزود: شفافیت از نگاه ما یک مطالبه بیرونی نیست بلکه یک وظیفه است که حکومت برای حفظ سلامت ساختار اداری و سرمایه اجتماعی بر عهده دارد.