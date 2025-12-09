پخش زنده
رئیس نیروهای دفاعی پاکستاندر پیامی صریح به حکومت طالبان افغانستان اعلام کرد: کابل باید میان «فتنه خوارج» (گروههای تروریستی ضد پاکستان که در خاک افغانستان فعالیت دارند) و روابط با پاکستان، تنها یکی را انتخاب کنند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»، «فیلد مارشال سید عاصم منیر» رئیس نیروهای دفاعی پاکستان طی اظهاراتی در جمع فرماندهان ارشد نظامی این کشور با اشاره به ادامه تهدید تروریسم فرامرزی از افغانستان تاکید کرد: ادامه وضعیت فعلی برای اسلامآباد قابل قبول نیست و کابل باید مسئولیت امنیت مرزها و جلوگیری از حملات تروریستی را بپذیرد.
فرمانده ارتش پاکستان وضعیت امنیت منطقه را پیچیده و رو به تنش فزاینده توصیف کرد و گفت: هماهنگی هر چه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در شرایط فعلی ضروری است.
وی گفت: پاکستان کشوری صلحجو است، اما هیچ تهدیدی علیه تمامیت ارضی خود را تحمل نخواهد کرد.
عاصم منیر هشدار داد، پاکستان در صورت هرگونه تحریک خارجی، پاسخی سریعتر و شدیدتر نسبت به گذشته خواهد داد.
این مقام ارشد نظامی پاکستان ضمن هشدار به هند نیز اعلام کرد: دهلی نو نباید دچار توهم یا اشتباه محاسباتی درباره توان دفاعی پاکستان شود.
فیلد مارشال عاصم منیر افزود: ارتش و ملت پاکستان با ارادهای راسخ از کشور دفاع میکنند و هیچ فضای امنی برای تروریستهای فعال در مرزها باقی نخواهد ماند.
وی تصریح کرد: مأموریت نیروهای دفاعی پاکستان روشن است: مقابله بدون مصالحه با تهدیدهایی که از خاک افغانستان سازماندهی یا پشتیبانی میشوند.
این سخنان در حالی مطرح می شود که پاکستان بارها از طالبان خواسته است مانع فعالیت گروههای تروریستی ضد پاکستان شود، اما اسلامآباد معتقد است کابل تاکنون اقدام مؤثری انجام نداده و اجازه داده است عناصر تندرو از خاک افغانستان برای حملات مرزی استفاده کنند.