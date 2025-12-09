رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گتوند از چاپ کتاب «چگونه بازیگر شوم؟» نوشته حمیدرضا هیبتی، رئیس انجمن هنر‌های نمایشی این اداره، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین علیخانی با اشاره به چاپ کتاب «چگونه بازیگر شوم؟» نوشته حمیدرضا هیبتی، رئیس انجمن هنر‌های نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گتوند، با تبریک به این هنرمند توانمند گفت: وی دارای مدرک کاردانی بازیگری حرفه‌ای و کارشناسی کارگردانی است و با انتشار این کتاب گام مهمی در مسیر آموزش اصولی بازیگری برداشته است.

وی بیان کرد: کتاب «چگونه بازیگر شوم؟» حاصل تجربه‌های ارزشمند و نگاه علمی وی به هنر تئاتر است و می‌تواند منبعی کارآمد برای علاقه‌مندان این حوزه باشد.

علیخانی اظهار داشت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گتوند از تولید چنین آثار آموزشی که به ارتقای سطح هنری شهرستان کمک و حمایت می‌کند.