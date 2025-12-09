رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به همراه استاندار کرمان و رئیس مدیریت بانک سینا در کشور، از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان به همراه رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از نمایشگاه دستاوردهای شبکه کارآفرینان بنیاد علوی بازدید کرده و در جریان این بازدید با تولیدکنندگان و صاحبان ایده گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، نوآوری‌ها و همچنین مسائل و چالش‌های فعالان این حوزه قرار گرفت.

مجری بنیاد علوی استان کرمان در حاشیه این بازدید اعلام کرد: این نمایشگاه در چارچوب چهار زنجیره مزیت‌دار استان کرمان شامل نخیلات، گیاهان دارویی، کشت گلخانه‌ای و مشاغل صنعتی برگزار شده و دستاوردهای متقاضیان حمایت‌شده توسط این بنیاد را به نمایش گذاشته است.