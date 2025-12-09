پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران از دستگیری شهردار یکی از شهرهای مرکزی و بزرگ استان به اتهام ارتشا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: شهردار یکی از شهرهای مرکزی و بزرگ استان به اتهام ارتشا دستگیر شده است.
وی با اشاره به اهمیت مبارزه با فساد، افزود: دستگاه قضایی در این زمینه قاطع و مصمم است و با کسی مماشات نمیکند.
عالیشاه گفت: تحقیقات قضایی در خصوص این پرونده ادامه دارد و هر فردی که در این شبکه مجرمانه مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.
دادستان مرکز مازندران همچنین خاطرنشان کرد: پیشتر نیز چهار کارمند و یک پیمانکار در رابطه با همین پرونده دستگیر شده بودند.