فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل گفت: ۶۰ دانش آموز پسر از این شهرستان به مدت ۵ روز راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ سرهنگ علی یعقوبی گفت: ۶۰ دانش آموز پسر این شهرستان با ۲ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور اعزام شدند.
وی افزود: این دانش آموزان در مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی شلمچه، اروندکنار، هویزه و طلائیه بازدید خواهند کرد.
سرهنگ یعقوبی هدف از این سفر معنوی را آشنایی نسل جوان جامعه با ارزشهای دفاع مقدس و آرمانهای شهدا عنوان کرد.