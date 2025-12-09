فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل گفت: ۶۰ دانش آموز پسر از این شهرستان به مدت ۵ روز راهی مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس شدند.

اعزام دانش آموزان سیاهکلی به اردوی راهیان نور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ سرهنگ علی یعقوبی گفت: ۶۰ دانش آموز پسر این شهرستان با ۲ دستگاه اتوبوس به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی کشور اعزام شدند.

وی افزود: این دانش آموزان در مدت ۵ روز از مناطق عملیاتی شلمچه، اروندکنار، هویزه و طلائیه بازدید خواهند کرد.

سرهنگ یعقوبی هدف از این سفر معنوی را آشنایی نسل جوان جامعه با ارزش‌های دفاع مقدس و آرمان‌های شهدا عنوان کرد.