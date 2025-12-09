رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن خبر داد و اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷ میلیون فقره اعمال قانون در این حوزه ثبت شده است و تنها در نیمه نخست آذرماه نیز بیش از ۶۱۰ هزار فقره تخلف شناسایی و برخورد قانونی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار موسوی‌پور با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن در پایتخت گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ میلیون فقره اعمال قانون تخلفات ساکن در پایتخت انجام شده است. این در حالیست که تنها در بازه زمانی یکم تا ۱۵ آذرماه، بیش از ۶۱۰ هزار فقره تخلف ساکن ثبت و با آنها برخورد شده است.

وی افزود: طرح ویژه برخورد با تخلفات ساکن از ۹ آذرماه آغاز شده و یگان ضربت پلیس راهور با پشتیبانی عملیات ویژه مأموریت دارد تا با متخلفان برخورد کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه گفت: تخلفاتی، چون پارک خودرو در پیاده‌رو، توقف دوبله در معابر، توقف در محل ایستادن ممنوع، پارک در محدوده‌های ممنوعه، سد معبر و توقف در ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی از جمله تخلفاتی هستند که در این طرح به‌طور ویژه رصد و با آنها برخورد خواهد شد.

سردار موسوی‌پور تأکید کرد: هدف اصلی این طرح، ساماندهی ترافیک شهری و تسهیل عبور و مرور شهروندان است و پلیس راهور با جدیت در برابر تخلفات ایستاده است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: رانندگان عزیز توجه داشته باشند که توقف‌های غیرمجاز نه تنها موجب جریمه می‌شود، بلکه عبور و مرور شهروندان و نظم شهری را مختل می‌کند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، مسئولیتی اجتماعی است که امنیت و آرامش شهر را تضمین می‌کند.