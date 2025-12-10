پخش زنده
همزمان با هفته پژوهش ، مرکز اسناد، تالار افتخارات، بخش سمنانشناسی و ادبیات پایداری در کتابخانه مرکزی دانشگاه سمنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، روحالله خادمی، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سمنان گفت: در این مرکز، مجموعهای جامع از افتخارات دانشگاه، اسناد تاریخی، نمادهای هویتی شهر سمنان و آثار مرتبط با دفاع مقدس گردآوری و مستندسازی شده است.
او افزود: «در بخش سمنانشناسی، ماکتهای قدیمی شهر، نمادهای فرهنگی و مجموعهای از کتابها و مستندات مرتبط با تاریخ و فرهنگ سمنان عرضه شده تا پژوهشگران و علاقهمندان بتوانند به منابع معتبر دسترسی پیدا کنند.»
خادمی با اشاره به ایجاد بخش ادبیات پایداری و دفاع مقدس گفت: «کتابها، اسناد، آثار و یادگاریهای مرتبط با خانوادههای شهدا و ایثارگران، بهویژه مواردی که با دانشگاه سمنان ارتباط دارند، در یک مجموعه کامل گردآوری شده و در اختیار محققان قرار گرفته است.»
رئیس مرکز اسناد دانشگاه سمنان از دیجیتالسازی اسناد قدیمی خبر داد و افزود: «۵۱ سند تاریخی شامل عهدنامهها و اسناد تقسیم آب در این مرکز نگهداری و نسخه دیجیتال آنها نیز تهیه شده است تا امکان حفاظت بلندمدت از این میراث فراهم شود.»
او با دعوت از خانوادهها و دارندگان اسناد قدیمی برای همکاری با این مرکز گفت: «اگر افراد سندی ارزشمند در اختیار دارند، میتوانند برای ثبت، حفظ آکادمیک و بهرهبرداری پژوهشی آن به مرکز اسناد دانشگاه مراجعه کنند. اسناد با نام صاحبان اصلی ثبت میشود و منبعی ماندگار برای پژوهشگران و نسلهای بعد خواهد بود.»
این مرکز بهعنوان یکی از مجموعههای مرجع در حوزه سمنانشناسی و اسناد هویتی استان، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.
رئیس مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نیز در مراسم افتتاح مرکز اسناد دانشگاه سمنان گفت: این مؤسسه برای ارتقای علمی و افزایش مرجعیت بینالمللی دانشگاه سمنان، آماده همکاری کامل است.
محمدمهدی علویانمهر با اشاره به مأموریتهای ISC در حمایت از رشد علمی کشور افزود: یکی از وظایف مهم این مؤسسه، کمک به بهبود عملکرد پژوهشی دانشگاهها، ارتقای نشریات علمی و افزایش رؤیتپذیری فعالیتهای پژوهشی در سطح ملی و بینالمللی است.
وی با بیان اینکه دانشگاه سمنان اکنون در رتبهبندی ISC میان ۲۰ دانشگاه برتر ایران قرار دارد، گفت: «در جلسه با رئیس دانشگاه و مجموعه مدیران، توافق شد برنامهریزیهای تازهای برای افزایش رتبه این دانشگاه در نظامهای رتبهبندی جهانی آغاز شود.»
رئیس ISC آینده دانشگاه سمنان را روشن توصیف کرد و افزود: این دانشگاه با توجه به ظرفیتهای گسترده آموزشی و پژوهشی، توان ارتقای قابل توجهی در رتبهبندیهای بینالمللی دارد.
علویانمهر تأکید کرد: «مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام با تمام توان در کنار دانشگاه سمنان خواهد بود تا این مسیر رشد و توسعه با سرعت بیشتری ادامه یابد.»