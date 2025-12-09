پخش زنده
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی کمیته داوران مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:
جمعه 21 آذر
استقلال تهران – پالایش نفت آبادان
مریم ناصری – آذر موسوی – مائده علی نقی – الهه خیرگو – نسیم موسوی
ناظر: وحیده رنجبری
ایران زمین ملارد – گلبرگ تاکستان
سمیه یدی – الهه مرادی – سوگند سامی – آذین همتی – فاطمه همایون
ناظر: پرستو عرفانی
مس کرمان – فولاد هرمزگان
اعظم گلزاری – فاطمه جباری – هانیه سالاری – عاطفه میرزا علیان – فروغ تنکابنی
ناظر: لیلا معتمدی نیا
مس رفسنجان – ملی حفاری
الهام مبارکی – فرزانه مهبودی – فاطمه کارگر – نگار کرمی – زهرا عبداللهی
ناظر: تابنده زارع
سپاهان – هیات فوتبال خراسان رضوی
سمیه طاهری – الهام ایلاقی – مریم دهشت – رضوان سروری – آنیسا اسحاقی
ناظر: بنفشه شهیدی
پالایش نفت اصفهان – نفت امیدیه
لیلا ویسی – معصومه مولایی – زهرا علی اکبرزاده – ریحانه طلیقی – نازنین پاک نعمت
ناظر: شهرزاد ملکی