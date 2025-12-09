به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده به شرح زیر است:

جمعه 21 آذر

استقلال تهران – پالایش نفت آبادان

مریم ناصری – آذر موسوی – مائده علی نقی – الهه خیرگو – نسیم موسوی

ناظر: وحیده رنجبری

ایران زمین ملارد – گلبرگ تاکستان

سمیه یدی – الهه مرادی – سوگند سامی – آذین همتی – فاطمه همایون

ناظر: پرستو عرفانی

مس کرمان – فولاد هرمزگان

اعظم گلزاری – فاطمه جباری – هانیه سالاری – عاطفه میرزا علیان – فروغ تنکابنی

ناظر: لیلا معتمدی نیا

مس رفسنجان – ملی حفاری

الهام مبارکی – فرزانه مهبودی – فاطمه کارگر – نگار کرمی – زهرا عبداللهی

ناظر: تابنده زارع

سپاهان – هیات فوتبال خراسان رضوی

سمیه طاهری – الهام ایلاقی – مریم دهشت – رضوان سروری – آنیسا اسحاقی

ناظر: بنفشه شهیدی

پالایش نفت اصفهان – نفت امیدیه

لیلا ویسی – معصومه مولایی – زهرا علی اکبرزاده – ریحانه طلیقی – نازنین پاک نعمت

ناظر: شهرزاد ملکی