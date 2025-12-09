به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، طبق اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری گفت: با توجه به بررسی‌های دقیق کارشناسی و رصد مستمر وضعیت سلامت دانش‌آموزان، مدارس سراسر استان فردا، چهارشنبه ۱۹ آذرماه، به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

این تصمیم پس از جلسه فوری امروز ستاد و با در نظر گرفتن گزارش‌های دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر کاهش نسبی سرعت رشد ابتلا به آنفولانزا در گروه‌های سنی دانش‌آموزی اتخاذ شده است.