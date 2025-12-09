به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با اشاره به برگزاری بیست‌وسومین کنگره آسمانی «عروج» گفت: این مراسم به یاد شهدای گمنام، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و هدف اصلی آن زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا و معرفی الگو‌های الهام‌بخش به جوانان است.

دهقانی اشکذری با تأکید بر ضرورت الگوسازی برای نسل جوان افزود: «باید الگو‌هایی را معرفی کنیم که برای دفاع از وطن و اسلام جان خود را نثار کردند.»

وی بیان کرد که در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ دوازده‌روزه و شهید طهرانچی گرامی داشته شد.

مسئول یادواره شهدا با اشاره به تأثیرات معنوی و اخلاقی یاد شهدا در زندگی افراد، گفت: این برنامه در مدت دو شب و با شعار «عروج نسل خاکریز تا افق» برگزار شد.

شریفیان نیز از برپایی نمایشگاهی در حاشیه یادواره خبر داد و افزود: این نمایشگاه شامل جلوه‌هایی از رشادت‌های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مردم بابصیرت‌ در جنگ دوازده‌روزه بود که با استقبال شرکت‌کنندگان همراه شد.