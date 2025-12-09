پخش زنده
امروز: -
بیستوسومین کنگره آسمانی «عروج» به مناسبت سالگرد تدفین هشت شهید گمنام دانشگاه آزاد اسلامی یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد با اشاره به برگزاری بیستوسومین کنگره آسمانی «عروج» گفت: این مراسم به یاد شهدای گمنام، شهدای جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و هدف اصلی آن زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و معرفی الگوهای الهامبخش به جوانان است.
دهقانی اشکذری با تأکید بر ضرورت الگوسازی برای نسل جوان افزود: «باید الگوهایی را معرفی کنیم که برای دفاع از وطن و اسلام جان خود را نثار کردند.»
وی بیان کرد که در این مراسم همچنین یاد و خاطره شهدای جنگ دوازدهروزه و شهید طهرانچی گرامی داشته شد.
مسئول یادواره شهدا با اشاره به تأثیرات معنوی و اخلاقی یاد شهدا در زندگی افراد، گفت: این برنامه در مدت دو شب و با شعار «عروج نسل خاکریز تا افق» برگزار شد.
شریفیان نیز از برپایی نمایشگاهی در حاشیه یادواره خبر داد و افزود: این نمایشگاه شامل جلوههایی از رشادتهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس و مقاومت مردم بابصیرت در جنگ دوازدهروزه بود که با استقبال شرکتکنندگان همراه شد.