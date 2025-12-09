به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود ایرانیان اظهار کرد: بر اساس بخشنامه‌های صادره اجرای طرح نان کامل با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، اداره غله و اتحادیه نانوایان، امروز در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عملیاتی شد و برنامه مشابه در نانوایی‌های هدف انجام خواهد شد.

وی با اشاره به تهیه دستورالعمل جامع تولید نان کامل در استان افزود: پنج کارخانه آرد در اردبیل هم‌اکنون فرآیند تولید آرد کامل را آغاز کرده‌اند و ظرفیت لازم برای تأمین نیاز نانوایی‌های منتخب نیز فراهم شده است.

گفتنی است؛ نان کامل از آرد سبوس‌دار به دست می‌آید و منبعی غنی از فیبر، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی، چون منیزیم و آهن است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، چاقی، فشار خون بالا و سرطان‌ها دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه مصرف نان کامل نقش مهمی در بهبود سلامت تغذیه جامعه دارد، اظهار کرد: بر اساس تأکید استانداری اردبیل قرار است تا پایان امسال حداقل پنج درصد نانوایی‌های استان به تولید و عرضه نان کامل بپردازند.

به گفته وی، کمیته ویژه آرد کامل با هدف اجرای دقیق این برنامه، بر روند تولید، تأمین آرد، آموزش نانوایان و نظارت بهداشتی نظارت مستمر خواهد داشت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اظهار امیدواری کرد با توسعه تدریجی این طرح، سهم نان کامل در سبد مصرفی خانوار‌های استان افزایش یافته و گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی برداشته شود.