مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اردبیل از آغاز فرایند پخت نان کامل برای نخستین بار در استان با هدف ارتقای سلامت غذایی شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ودود ایرانیان اظهار کرد: بر اساس بخشنامههای صادره اجرای طرح نان کامل با محوریت دانشگاه علوم پزشکی و با همکاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، اداره غله و اتحادیه نانوایان، امروز در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل عملیاتی شد و برنامه مشابه در نانواییهای هدف انجام خواهد شد.
وی با اشاره به تهیه دستورالعمل جامع تولید نان کامل در استان افزود: پنج کارخانه آرد در اردبیل هماکنون فرآیند تولید آرد کامل را آغاز کردهاند و ظرفیت لازم برای تأمین نیاز نانواییهای منتخب نیز فراهم شده است.
گفتنی است؛ نان کامل از آرد سبوسدار به دست میآید و منبعی غنی از فیبر، ویتامینهای گروه B و مواد معدنی، چون منیزیم و آهن است و نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مانند دیابت، چاقی، فشار خون بالا و سرطانها دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با بیان اینکه مصرف نان کامل نقش مهمی در بهبود سلامت تغذیه جامعه دارد، اظهار کرد: بر اساس تأکید استانداری اردبیل قرار است تا پایان امسال حداقل پنج درصد نانواییهای استان به تولید و عرضه نان کامل بپردازند.
به گفته وی، کمیته ویژه آرد کامل با هدف اجرای دقیق این برنامه، بر روند تولید، تأمین آرد، آموزش نانوایان و نظارت بهداشتی نظارت مستمر خواهد داشت.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل اظهار امیدواری کرد با توسعه تدریجی این طرح، سهم نان کامل در سبد مصرفی خانوارهای استان افزایش یافته و گامی مؤثر در ارتقای سلامت عمومی برداشته شود.