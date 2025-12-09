با نزدیک شدن به شب یلدا، جشنواره انار و محصولات در تهران برپا شده است. در این نمایشگاه برای عرضه محصولات، واسطه ها حذف شده و روی قیمت و کیفیت نظارت می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، چهاردهمین جشنواره‌ انار «صد‌دانه یاقوت» تهران از ۲۴ آبان تا ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای اشراق امکان خرید انار و سوغات، صنایع‌دستی، همچنین برنامه‌های کودک، موسیقی زنده و برنامه‌های مناسبتی را برای شهرندان فراهم کرده است .

این رویداد که به یکی از آیین‌های شناخته‌شده پاییزی پایتخت تبدیل شده، فرصتی استثنایی برای احیای سنت‌های اصیل ایرانی و تجربه‌ای شاد و خانوادگی فراهم می‌آورد که تمرکز اصلی این رویداد بر روی میوه نمادین پاییز و شب یلدا، انار، و همچنین پاسداشت آیین‌های بومی و سنتی ایران است.