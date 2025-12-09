به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل انتقال خون استان یزد، با اشاره به اهمیت جایگاه اهداکنندگان خون و نقش بی‌بدیل این حوزه در نظام سلامت کشور، استان یزد را یکی از موفق‌ترین استان‌ها در تأمین و پشتیبانی از شبکه خون کشور معرفی کرد.

دکتر قره‌باغیان به اهمیت نقش انتقال خون در زنجیره درمان پرداخت و گفت: بیماران در بیمارستان‌ها با مرگ و زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در این میان، سلامت خون و فرآورده‌های خونی مهم‌ترین مؤلفه نجات بیماران است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پدیده سالمندی جمعیت ایران اشاره کرد و آن را زنگ خطری برای نیاز رو‌به افزایش به خون و فرآورده‌های خونی دانست و گفت: در آینده نزدیک، با افزایش میانگین سنی و بروز بیماری‌های وابسته به سن، نیاز کشور به خون بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، میزان اهدای خون در میان بانوان پایین است و تنها پنج درصد از اهداکنندگان را زنان تشکیل می‌دهند، در حالی که بیش از نیمی از دریافت‌کنندگان خون، بانوان هستند. این موضوع باید با برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی بهبود یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد هم در این مراسم گفت: سازمان انتقال خون را باید سازمان انتقال مهربانی ایرانیان دانست؛ زیرا اهدای خون یک عمل انسانی، اخلاقی و شرعی است که نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مهربانی مردم ایران، به‌ویژه مردم نیک‌اندیش یزد است.

دهستانی با اشاره به نقش فرهنگی و اجتماعی اهدای خون افزود: انتقال خون فقط یک فعالیت پزشکی نیست، بلکه نمادی از سرمایه اجتماعی، امید اجتماعی و کنشگری مدنی مردم است. هر واحد خون اهدایی، نشانه‌ای از انسجام و تعلق ملی است و در دماسنج امید اجتماعی استان‌ها قابل اندازه‌گیری است.

وی با بیان اینکه ایران در میان ۵۱ کشور دنیا از معدود کشور‌هایی است که اهدای خون در آن کاملاً داوطلبانه و بدون دریافت وجهانجام می‌شود، گفت: این افتخاری بزرگ برای ملت ایران است و استان یزد نیز همواره پیشتاز فعالیت‌های خیرخواهانه و داوطلبانه در این حوزه بوده است.

در این مراسم از خدمات دکتر آقایی قدردانی و خانم هایده جوادزاده به‌عنوان سرپرست جدید اداره کل انتقال خون استان یزد معرفی شد.