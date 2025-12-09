امروز: -
صحن علنی مجلس شورای اسلامی / ۱۸ آذر ۱۴۰۴

صبح امروز ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و اکثریت نمایندگان برگزار شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ - ۱۱:۵۱
