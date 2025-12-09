پخش زنده
بیش از ۲۰۰ نفر از اهالی روستای اسماعیل آباد مرودشت از خدمات رایگان سلامت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر مرودشت گفت: در طرح کاروان سلامت، ۲۳۰ نفر از شهروندان در روستای اسماعیلآباد بخش مرکزی این شهرستان به مدت یک روز از خدمات رایگان سلامت بهرهمند شدند.
محمد رفیعی افزود: شهروندان از خدمات پزشکی عمومی، اطفال، دندانپزشکی، روانشناسی، تغذیه، پایش قند و فشار خون و دارو بهرهمند شدند.
وی بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سلامت عمومی، پیشگیری از بیماریها و خدمت رسانی به اقشار کم برخوردار بود که با مشارکت پزشکان داوطلب، کادر درمانی شبکه بهداشت و درمان و اعضای داوطلب هلالاحمر مرودشت محقق شد.
شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.