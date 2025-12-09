پخش زنده
امروز جمعی از دانش آموزان دختر رشتی با حضور در گلزار شهدای رشت درس آمادگی دفاعی را زیر نظر مربیان، عملی فرا گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سمیه چوبدار فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید مفتح خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار دانش آموزدختر متوسطه اول و متوسطه دوم ناحیه ۲ رشت در قالب اردوی عملی آمادگی دفاعی در گلزار شهدای رشت آموزش میبینند گفت: دانش آموزان در این کارگاه آموزشی بایدها و نبایدهای رسانه در قالب آموزش سواد رسانه، شبهات فضای مجازی، تبیین دفاع مقدس ۱۲ روزه، روایتگری و خاطره گویی شهدا توسط راویان واساتید فرا گرفتند.
وی با اشاره به اینکه این اردو تا پایان آذر ادامه دارد گفت: تقویت باورهای دانش آموزان مبتنی بر آموزههای دینی و فرهنگی اسلامی ایرانی، آشنایی با مبانی فکری و عملی و تلاش برای تربیت نسل مقام در تراز انقلاب برای آینده ایران اسلامی از اهداف دیگربرپایی این اردو است.