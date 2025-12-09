اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت اردوی آمادگی دفاعی دانش آموزان دختر در گلزار شهدای رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سمیه چوبدار فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی شهید مفتح خواهران سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار دانش آموزدختر متوسطه اول و متوسطه دوم ناحیه ۲ رشت در قالب اردوی عملی آمادگی دفاعی در گلزار شهدای رشت آموزش می‌بینند گفت: دانش آموزان در این کارگاه آموزشی باید‌ها و نباید‌های رسانه در قالب آموزش سواد رسانه، شبهات فضای مجازی، تبیین دفاع مقدس ۱۲ روزه، روایتگری و خاطره گویی شهدا توسط راویان واساتید فرا گرفتند.

وی با اشاره به اینکه این اردو تا پایان آذر ادامه دارد گفت: تقویت باور‌های دانش آموزان مبتنی بر آموزه‌های دینی و فرهنگی اسلامی ایرانی، آشنایی با مبانی فکری و عملی و تلاش برای تربیت نسل مقام در تراز انقلاب برای آینده ایران اسلامی از اهداف دیگربرپایی این اردو است.