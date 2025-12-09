پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با رئیس فدراسیون دوچرخهسواری، دیدار و در خصوص بازگشت استقلال به این رشته گفتوگو کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه اسدی ضمن تقدیر از تلاشهای مدیرعامل استقلال برای زنده کردن هرچه بیشتر روح ورزش در رشتههای مختلف، از تشکیل مجدد تیم دوچرخه سواری استقلال در لیگ برتر ایران، استقبال کرد. در ادامه تاجرنیا نیز پس از انجام برخی برنامهریزیها برای تیمداری در لیگ ملی، پیشنهادهایی برای برگزاری تور دوچرخه سواری استقلال خلیجفارس در سه ماهه پایانی سال ارائه کرد که این مسئله نیز مورد استقبال فدراسیون قرار گرفت.
جالب اینکه استقلال ابتدا، در سال ۱۳۲۴ با نام باشگاه دوچرخه سواران فعالیت ورزشی خود را آغاز کرد و پس از ۴ سال، با راه اندازی تیم فوتبال خود، نام این باشگاه تغییر کرد. حالا پس از گذشت حدود ۸۰ سال از این تغییرنام، آبیپوشان پایتخت با در نظر گرفتن سابقه و گذشته، دوباره عزم خود را برای بازگشت به این رشته المپیکی جذب کردند.