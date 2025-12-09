پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمان گفت :شاهد اتفاقات تحولی در استان با حضور بنیاد مستضعفان در حوزه محرومیتزدایی هستیم
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان با اشاره به سابقه فعالیت بنیاد مستضعفان در قلعهگنج اظهار داشت: مهمترین مشکل برنامههای قبلی این بود که جامعه محلی درگیر موضوع توسعه و رفع محرومیتها و ايجاد اشتغال نشد.
محمدعلی طالبی صبح سهشنبه در نشست شورای اداری استان با حضور رئیس بنیاد مستضعفان گفت :بنیاد مستضعفان دارای تجربه خوبی در حوزه محرومیتزدایی بوده و اتفاق مبارک امروز، همراه با برنامههای تحولی در حال اجرای استان، به رشد و پیشرفت بیشتر استان کمک شایانی خواهد کرد
تجارب شاخصی در کرمان از فعالیت بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعهگنج با وجود همه زحمات شاهد بودیم که تحول مورد انتظار حاصل نشد
اقدامات شاخصی در توسعه اقتصاد محلی و اشتغال پایدار میتواند انجام شود که مسیر آن به خوبی طراحی و منابع آن نیز در بنیاد و حوزه مسولیت اجتماعی پیشبینی