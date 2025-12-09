پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: اجرایی طرح زوج یا فرد شامل خودروهای شخصی است و ناوگان حمل و نقل عمومی از جمله تاکسیها محدودیتی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سیدتیمور حسینی در واکنش به گزارشهایی درباره ثبت جریمه برای برخی تاکسیها در روزهایی که به دلیل آلودگی هوا طرح زوجوفرد از درب منزل، افزود: ناوگان حملونقل عمومی همواره مجاز به تردد هستند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح تنها برای خودروهای شخصی اعمال میشود، گفت: اگر برای رانندگان تاکسی یا دیگر وسایل نقلیه عمومی به اشتباه جریمهای ثبت شده باشد، این موضوع حتماً اصلاح خواهد شد و رانندگان نگرانی نداشته باشند.