به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سردار سیدتیمور حسینی در واکنش به گزارش‌هایی درباره ثبت جریمه برای برخی تاکسی‌ها در روز‌هایی که به دلیل آلودگی هوا طرح زوج‌وفرد از درب منزل، افزود: ناوگان حمل‌ونقل عمومی همواره مجاز به تردد هستند.

وی با تأکید بر اینکه این طرح تنها برای خودرو‌های شخصی اعمال می‌شود، گفت: اگر برای رانندگان تاکسی یا دیگر وسایل نقلیه عمومی به اشتباه جریمه‌ای ثبت شده باشد، این موضوع حتماً اصلاح خواهد شد و رانندگان نگرانی نداشته باشند.