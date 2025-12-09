به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: کارگاه تخصصی "هادیان زندگی"با هدف موضوع جوانی جمعیت و ارتقای فرزندآوری به مدت ۲ روز در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

محسن کرم‌نژاد افزود: این دوره با محوریت آموزش در حوزه سلامت خانواده و فرزندآوری برگزار تا ماما‌ها و مراقبان سلامت بتوانند نقش موثری در مشاوره و همراهی خانواده‌ها ایفا کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.