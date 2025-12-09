پخش زنده
امروز: -
کارگاه تخصصی «هادیان زندگی» با محوریت آموزش در حوزه سلامت خانواده و فرزندآوری در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان آباده گفت: کارگاه تخصصی "هادیان زندگی"با هدف موضوع جوانی جمعیت و ارتقای فرزندآوری به مدت ۲ روز در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.
محسن کرمنژاد افزود: این دوره با محوریت آموزش در حوزه سلامت خانواده و فرزندآوری برگزار تا ماماها و مراقبان سلامت بتوانند نقش موثری در مشاوره و همراهی خانوادهها ایفا کنند.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.