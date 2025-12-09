پخش زنده
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان از وصول ۱۲ همت از محل عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی واحدهای صنعتی، معادن و دیگر فعالیتهای آلاینده در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خورشیدی گفت: ۱۲ همت از محل عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی واحدهای صنعتی، معادن و دیگر فعالیتهای آلاینده، طی سال جاری در استان وصول شده است.
وی افزود: تلاش بسیاری برای دریافت اعتباراتی همچون حق آلایندگی انجام شد تا با توزیع این اعتبارات در شهرداریها و دهیاریها شاهد رونق و تحول در شهرها و روستاهای استان باشیم و خدمات مناسبی به مردم عرضه شود.
خورشیدی بیان داشت: از این مبلغ وصول شده ۸ همت ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها، عشایر و فرمانداریهای مناطق فاقد دهیاری استان واریز شد.
مدیر کل امور مالیاتی خوزستان همچنین از واریز ۴ همت عوارض آلایندگی به حساب شهرداریها، دهیاریها، عشایر و فرمانداریهای فاقد دهیاری استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با جذب و تزریق این اعتبارات در استان شاهد تحول و توسعه در مناطق مختلف باشیم و مردم طعم این خدمت را بچشند.
وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه الکترونیکی تمرکز وجوه و انجام تسویه ماهانه این منابع، در بازه زمانی مناسب پس از وصول، به حساب شهرداریها و دهیاریهای استان واریز میشود.
خورشیدی تاکید کرد: عوارض ارزش افزوده و حق آلایندگی از منابع مهم جبران خسارتهای زیست محیطی و پشتیبانی از توسعه زیرساختهای خوزستان است.
رئیس کل دادگستری خوزستان پیش از این اعلام کرد؛ ۲۷ همت عوارض آلایندگی با پیگیریهای قضایی انجام شده در سه سال اخیر از شرکتهای بهرهبردار و صنایع آلاینده استان وصول شد.