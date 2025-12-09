پخش زنده
با وجودی که قیمت پرتقال تازه در میدان بار به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده، قیمت افشره امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با آغاز فصل برداشت مرکبات در مازندران، نگرانی جدیدی میان باغداران و فعالان صنایع تبدیلی استان شکل گرفته است؛ شکاف قابل توجه بین قیمت میوه تازه و محصولات فرآوریشده.
در شرایطی که پرتقال خام در میدانهای بار به مرز ۴۰ هزار تومان نزدیک میشود، قیمت افشره نسبت به سال گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است. این ناهماهنگی نهتنها سودآوری کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زنجیره تولید تا مصرف را با چالش جدی روبهرو کرده است.
قیمت افشره امسال با کاهش قابل توجهی نسبت به سال گذشته به حدود ۷ هزار تومان رسیده، در حالی که همین محصول سال گذشته تا ۱۱ هزار تومان معامله میشد.
این کاهش قیمت در شرایطی رخ داده که نرخ پرتقال تازه در میدان بار به حدود ۴۰ هزار تومان رسیده و فاصله زیادی بین قیمت محصول خام و فرآورده نهایی ایجاد کرده است.
کشاورزان معتقدند کارخانههای تولید افشره باید سیاست قیمتگذاری منصفانهای اتخاذ کنند تا هم خود کشاورزان و هم مصرفکنندگان از این چرخه بهرهمند شوند.
به گفته فعالان بازار، این اختلاف قیمت موجب نارضایتی خریداران افشره شده و سودآوری کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است، امری که در نهایت میتواند بر کیفیت و عرضه محصول نیز اثرگذار باشد.