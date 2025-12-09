سردار منتظرالمهدی:
رادیو صدایِ رسایِ مردم و پلیس در جنگ دوازده روزه بود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، نشست تعاملی ارتقاء همکاریهای رادیو و پلیس در معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا برگزار شد. در این نشست دکتر بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی بر ضرورت همکاریهایِ پلیس و رادیو در جهت افزایش امنیت عمومی و آرامش اجتماعی تأکید کرد و افزود: به دلیل طیفِ گسترده و متنوعِ تولید محتوا در رادیو میتوان از این ظرفیت برای آگاهیبخشی، آموزش و پیشگیری از خطرات و آسیبهای اجتماعی برای عموم مردم به ویژه جوانان استفاده کرد.
سردار منتظرالمهدی سخنگوی فراجا نیز با اهمیت بیش از پیش رادیو در انتقال پیام به افکارعمومی آن را صدایِ رسایِ مردم و پلیس در جنگ دوازده روزه دانست و تأکید کرد که به دلیل طیفِ متنوعِ مخاطب رادیو از کودک و نوجوان تا بزرگسال؛ فراگیری رادیو میتواند به درونی سازی آموزشها و افزایش دانش خودپا و دِگرپا کمک کند. مردم به آموزشهایی در حوزه پلیس نیاز دارند که همزمان بتوانند به خود و دیگران به ویژه خانوادهها کمک کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا افزود: رادیو از گذشته تاکنون یکی از سریعترین رسانههایِ انتقال پیام بوده که در بسیاری از زمینهها پیشرو و یاری رسانِ پلیس در جهتِ افزایشِ آرامش و امنیت عمومی در کشور است.
در پایان این نشست دیدگاههای مختلف در خصوص انواع تولیدات رادیوییِ مرتبط با پلیس بررسی و افزایش سطحِ همکاریها در دستورکار قرار گرفت.