پروژه فولاد آلیاژی مرکزی بافق به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم صنعتی یزد، با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون یورویی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، وارد مرحله شتاب در اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیرعامل شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران–بافق گفت: پروژه فولاد آلیاژی مرکزی بافق با مشارکت شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران–بافق و بخش خصوصی، در مسیر تکمیل زنجیره تولید فولاد استان یزد وارد مرحله سرعت‌بخشی در اجرا شده و براساس برنامه زمان‌بندی، فاز اول آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

جواد عسکری، با تأکید بر نقش این طرح در توسعه صنعتی منطقه، گفت: فولاد آلیاژی به‌عنوان فولاد سبز شناخته می‌شود و مزیت مهم این پروژه قرار گرفتن آن در کنار کارخانه آهن اسفنجی است که تکمیل چرخه تولید و افزایش ارزش افزوده را در پی دارد.

وی افزود: این پروژه از مرحله استخراج معدن تا نهایی‌ترین بخش تولید را پوشش می‌دهد و علاوه بر افزایش کیفیت محصولات، اشتغال‌زایی قابل توجهی برای شهر بافق ایجاد می‌کند.

عسکری با اشاره به تأمین نیاز داخلی مجموعه بیان کرد: با راه‌اندازی این پروژه‌ها حدود ۶۰۰ هزار تن از تولیدات ما در زنجیره داخلی مصرف خواهد شد که دغدغه تأمین آهن اسفنجی را از بین می‌برد.

علیرضا چایچی عضو هیئت‌مدیره شرکت، درباره ویژگی‌های فنی این طرح گفت: فولاد آلیاژی با ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار تن، توانایی تولید انواع فولاد‌های آلیاژی به‌صورت بلوم و بیلت در اشکال مختلف را دارد. وی افزود: این پروژه در فاز نخست با سرمایه‌گذاری ۱۲۰ میلیون یورویی اجرا می‌شود و بیش از ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و ۴۵۰۰ فرصت غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

چایچی بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، سیستم‌های پیشرفته تولید فولاد‌های خاص و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی شامل فضای سبز گسترده و غبارگیر‌های قدرتمند را از مزیت‌های مهم این پروژه عنوان کرد.

همچنین، حسین صادقی مدیر سایت فولاد آلیاژی، با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی پروژه گفت: تمام تجهیزات خارجی از جمله کوره‌ها و ماشین ریخته‌گری ساخته شده و روند حمل آنها از چین آغاز شده است. وی ادامه داد: سالن اصلی پروژه ۸۰ درصد پیشرفت دارد و به‌محض ورود تجهیزات، عملیات نصب انجام خواهد شد.

صادقی استفاده از فناوری‌های نوین را یکی از محور‌های اصلی این طرح دانست و گفت: هوش مصنوعی در ابزار دقیق، کنترل تولید، کنترل کیفیت مواد اولیه و ارتقای کیفیت محصول نهایی به‌کار گرفته می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که در صورت عدم تأخیر در حمل‌ونقل تجهیزات، فاز اول پروژه مطابق برنامه در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری برسد.