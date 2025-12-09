پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان از آغاز کشت در بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان همزمان با شروع بارندگی پاییزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستیخواه با اشاره به آغاز کشت بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مسجدسلیمان همزمان با بارندگی پاییزه، بیان کرد: کشت آبی محصولات کشاورزی در ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مسجدسلیمان انجام شده است ولی با توجه به دیمخیز بودن منطقه، اغلب کشت پاییزه به صورت دیم و با آغاز بارندگی انجام خواهد شد.
وی افزود: طبق الگوی کشت امسال، ۱۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم شهرستان به کشت گندم، سه هزار هکتار به کشت جو، ۱۰۰ هکتار به کشت کلزا و حدود ۴ هزار هکتار به کشت گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت.
دوستی خواه اظهار داشت: امید است امسال بارندگی موثری داشته باشیم تا محصولات پرباری در این شهرستان کشت و تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان درخصوص توزیع نهادههای کشاورزی میگوید: تاکنون ۳۰ درصد از نهادههای کشاورزی در دورههای متناوب بین کشاورزان توزیع شده است.
وی ادامه داد: طبق سهمیهبندی انجام شده، ۶ هزار تن اوره، سه هزار تن پتاس و ۲۵ تن فسفات بین کشاورزان مسجدسلیمان توزیع خواهد شد.