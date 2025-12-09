به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا دوستی‌خواه با اشاره به آغاز کشت بیش از ۲۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مسجدسلیمان همزمان با بارندگی پاییزه، بیان کرد: کشت آبی محصولات کشاورزی در ۱۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی مسجدسلیمان انجام شده است ولی با توجه به دیم‌خیز بودن منطقه، اغلب کشت پاییزه به صورت دیم و با آغاز بارندگی انجام خواهد شد.

وی افزود: طبق الگوی کشت امسال، ۱۸ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی دیم شهرستان به کشت گندم، سه هزار هکتار به کشت جو، ۱۰۰ هکتار به کشت کلزا و حدود ۴ هزار هکتار به کشت گیاهان دارویی اختصاص خواهد یافت.

دوستی خواه اظهار داشت: امید است امسال بارندگی موثری داشته باشیم تا محصولات پرباری در این شهرستان کشت و تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی مسجدسلیمان درخصوص توزیع نهاده‌های کشاورزی می‌گوید: تاکنون ۳۰ درصد از نهاده‌های کشاورزی در دوره‌های متناوب بین کشاورزان توزیع شده است.

وی ادامه داد: طبق سهمیه‌بندی انجام شده، ۶ هزار تن اوره، سه هزار تن پتاس و ۲۵ تن فسفات بین کشاورزان مسجدسلیمان توزیع خواهد شد.