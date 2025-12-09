به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس مرکز علمی کاربردی یک گچساران گفت: این رویداد با شرکت ۳۰ نفر برگزار شد.

سکینه قاضی فر افزود: رویداد‌های شتاب (استارتاپ ها) از جمله گردهمایی‌هایی است که با رویکرد بررسی، داوری و شناخت ایده‌های برتر و از سوی دیگر یافتن دوستان و هم‌تیمی‌ها با ایده‌های هم سو، سعی در تبدیل ایده‌های بالقوه به محصول قابل ارائه به بازار و مشتریان را دارد.

وی ادامه داد: نرم افزار‌های محاسباتی، فن آوری نوین و تجهیزات و نقش هوش مصنوعی از محور‌های این همایش یک روزه بود.

قاضی فر اضافه کرد: در پایان با رای داوران ایده‌های برتر انتخاب و از آنان تجلیل شد.