اولین رویداد شتاب با موضوع استفاده بهینه از پیتوت در مخازن صنعت نفت گاز و پتروشیمی به همت مرکز علمی کاربردی گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز علمی کاربردی یک گچساران گفت: این رویداد با شرکت ۳۰ نفر برگزار شد. سکینه قاضی فر افزود: رویدادهای شتاب (استارتاپ ها) از جمله گردهماییهایی است که با رویکرد بررسی، داوری و شناخت ایدههای برتر و از سوی دیگر یافتن دوستان و همتیمیها با ایدههای هم سو، سعی در تبدیل ایدههای بالقوه به محصول قابل ارائه به بازار و مشتریان را دارد. وی ادامه داد: نرم افزارهای محاسباتی، فن آوری نوین و تجهیزات و نقش هوش مصنوعی از محورهای این همایش یک روزه بود. قاضی فر اضافه کرد: در پایان با رای داوران ایدههای برتر انتخاب و از آنان تجلیل شد. رئیس مرکز علمی کاربردی یک گچساران گفت: ایدههای برتر به پاک علم فناوری جهت حمایت و تجاری سازی معرفی شدند.