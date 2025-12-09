پخش زنده
سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داد، میزان گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان در حال گسترش است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) امروز در پیامی اعلام کرد، گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان در حال افزایش است، اما کشاورزان افغان با اقدامات لازم برای سیر نگهداشتن خانوادههای خود آشنا هستند.
این سازمان همچنین بر حمایت از کشاورزان تاکید کرد و افزود: زمانی که حمایتهای مناسب و به موقع از کشاورزان به عمل آید آنان میتوانند غذا تولید کنند، درآمد کسب کنند و حتی در شرایط سخت و در مواجهه با بحرانهای مکرر، خانوادههای خود را سالم نگه دارند.
روز گذشته نیز اداره هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارشی اعلام کرد: ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در افغانستان در سال آینده میلادی با نا امنی غذایی روبهرو خواهند شد که پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آنها در وضعیت اضطراری قرار میگیرند.
قبل از این نیز برنامه جهانی غذا (WFP) درباره بحران گرسنگی و سوءتغذیه در افغانستان هشدار داده بود.
برنامه جهانی غذا گفته است، حمایت خود در افغانستان را از ۱۰ میلیون نفر به ۲ میلیون کاهش داده است.
اوچا نیز در تازهترین گزارش خود که روز گذشته منتشر کرد، افزود: در سال ۲۰۲۶ میلادی، ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.