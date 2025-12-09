پخش زنده
امروز: -
همایش آموزشی یک روزه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه شهرستان آباده گفت: همایش آموزشی یک روزه هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با حضور معاونان سیاسی، بخشداران و کارشناسان انتخابات شهرستانهای شمال فارس به میزبانی آباده برگزار شد.
ابراهیم رحیمی افزود: این آموزشها با هدف ارتقای مهارت قانونخوانی و افزایش دقت در فرآیند اجرا در این شهرستان برگزار شده است.
وی بیان کرد: این شهرستان با جمعیت ۱۱۰ هزار نفری، پنج نقطه شهری، ۱۷ روستا و ۱۶ منطقه عشایری، همزمان با سراسر کشور در انتخابات مشارکت خواهد داشت و مقدمات اجرایی مطابق تقویم انتخاباتی در حال اجرا است.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.