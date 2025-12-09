پخش زنده
همزمان با آغاز هفته پژوهش و فناوری، زنگ پژوهش صبح امروز در مشهد به صدا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،اسدی، مدیرکل آموزشوپرورش استان در حاشیه این مراسم گفت: نواختن زنگ پژوهش، نماد آغاز فعالیتهای علمی و خلاقانه دانشآموزان در هفتهای است که با شعار «پژوهش و فناوری، پیشران جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است.
در این آیین که با حضور جمعی از مسئولان آموزشوپرورش خراسان رضوی، مدیران پژوهشسراهای دانشآموزی و تعدادی از دانشآموزان پژوهنده برگزار شد، بر نقش مدارس در گسترش فرهنگ پژوهش و خلاقیت تأکید شد.
در حاشیه این آیین، نمایشگاهی از دستاوردهای علمی و ابتکارات دانشآموزان مشهدی نیز برپا شد و از جمعی از معلمان و پژوهشگران برتر مدارس قدردانی شد.