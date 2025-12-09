

لویه و بویراحمد ، مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه امسال اعتبارات تبصره ۱۵ استان هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان بوده که ۴۰۱ درصد آن به شهرستان بویراحمد اختصاص یافت گفت: امسال برای نخستین بار برش شهرستانی این اعتبار آغاز شده ودستگاه‌ها می توانند تنها با ورود به سامانه تک برای معرفی افراد به بانک‌ها اقدام کنند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی مهرجویی افزود: همه دستگاه ها‌ی حمایتی وتسهیل گر از جمله امور عشایر، قرارگاه مهارت آموزی، دانشگاه ملی مهارت، بنیاد شهید و بنیاد علوی کار معرفی افراد به بانک‌ها را برعهده دارند.

فرماندار شهرستان بویراحمد نیز با اشارزه به اینکه به منظور پیشگیری از انحراف وام‌ها در حوزه‌ی اشتغال بازرسی ونظارت ها باید بیشتر شود ادامه داد: اگر مدیر شهرستانی در خصوص جذب ومعرفی افراد به بانک‌ها تعلل کند ترک فعل محسوب و آن مدیر به دستگاه قضا معرفی می شود.

محمدی افزود: اگر تاپان سال این اعتبارات جذب نشود به شهرستان دیگری داده می شود لذا متولیان حتما در این زمینه اقدام وگزارش کار را به دبیر خانه اعلام کنند.

وی با اشاره به مهارجر پذیری بویراحمد افزود: حق این شهرستان است که اعتبارات بیشتری جذب شود تا در حوزه‌ی توسعه‌ی روستای واشتغال خانگی اقدامات بیشتری ارائه شود.