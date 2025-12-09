به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ از روز یکشنبه با ورود و فعالیت سامانه بارشی بارش باران و برف و وزش باد شدید موقتی در استان آغاز شده است.

طبق آخرین تصویر ماهواره هواشناسی، سامانه بارشی هم اکنون در سطح استان فعال است و با توجه به افزایش تدریجی فرارفت تاوایی مثبت آن، انتظار داریم امروز (سه شنبه) بر شدت بارش‌های آن در آذربایجان غربی افزوده شود.

بارش شدید باران در نقده موجب آبگرفتگی معابر شده است.

در اشنویه نیز بارش برف گزارش شده است.