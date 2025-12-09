برگزاری جشنواره زوجهای جوان در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع)
هجدهمین جشنواره زوجهای جوان ویژه کارکنان شاغل نیروی پدافند هوایی در منطقه پدافند هوایی شمال شرق امام رضا (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق در آیین افتتاحیه هجدهمین جشنواره زوجهای جوان نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: این دوره به مدت سه روز و با حضور ۵۰ زوج جوان از یگانهای پدافند کشور به میزبانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محمد عدیده ، صمیمیت و تعهد را کلیدهای زندگی مشترک و سعادت زوجین دانست و اظهار کرد: در زندگی مشترک، صمیمیت و تعهد به عنوان دو اصل اساسی شناخته میشوند که میتوانند زمینه ساز دلگرمی و آرامش زوجین باشند.
وی تصریح کرد: این ارتباط نزدیک بین زوجین حس امنیت و اعتماد را در رابطه تقویت کرده و به زوجین این امکان را میدهد که در سختیهای زندگی، به یکدیگر تکیه کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی منطقه پدافند هوایی شمال شرق ارتش با بیان اینکه زندگی مشترکی که بر پایه صمیمیت و تعهد بنا شده است، به مراتب موفقتر و شادابتر از روابطی است که در آنها این اصول نادیده گرفته میشود، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به یک زندگی سعادتمند، زوجین باید با تمرکز بر تقویت این دو اصل، تلاش کنند تا روابط خود را بهبود بخشند و فضایی مثبت و حمایتگر برای یکدیگر ایجاد کنند.