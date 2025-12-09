پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی: سه محیط مدرسه، مسجد و منزل، بنیان تربیت نسل آینده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای آموزش و پرورش استان با تأکید بر اینکه مدرسه، مسجد و منزل زمینهساز رشد و بالندگی جامعه هستند گفت: آسیبهای اجتماعی مهمترین دغدغه ماست و اگر مدیریت نشوند، دامنگیر همه خواهند شد.
هاشمی افزود: توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی در حوزه آموزش و پرورش ضروری است و باید تولید محتوای کیفی برای این بخش بهطور جدی دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت همکاری مجموعههایی مانند دهیاریها، روحانیت، بسیج و خیرین در موضوع سوادآموزی گفت: با بهرهگیری از این توان، نباید هیچ دانشآموز بازمانده از تحصیل در استان وجود داشته باشد.
استاندار همچنین از حمایت استانداری در پرداخت تسهیلات برای تقویت تولید و توزیع شیر مدارس خبر داد و گفت: استان ما بیش از نیاز تولید شیر دارد و تلاش میکنیم شیر مدارس در داخل استان تأمین شود.
هاشمی در ادامه وضعیت توسعه فضاهای آموزشی را مورد توجه قرار داد و گفت: در برخی شهرستانها بالاتر از میانگین کشوری هستیم، اما در مرکز استان این شاخص پایینتر از میانگین است که باید با جدیت پیگیری شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اولویت نخست آموزش و پرورش را شناسایی و رسیدگی به دانشآموزان بازمانده از تحصیل، بهویژه دختران مناطق محروم و مرزی عنوان کرد.
مرتضوی همچنین گزارشی از روند تهیه و توزیع شیر مدارس ارائه داد و گفت: شیر دانشآموزی برای جلوگیری از سوءتغذیه در ۱۲۰۰ مدرسه ابتدایی استان میان ۱۰۷ هزار و ۹۴۷ دانشآموز و کارکنان توزیع میشود.