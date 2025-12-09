به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با پیگیری رئیس دادگستری ورئیس ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشت آزادگان و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، واحد تولیدی صنعتی شقایق کرخه سوسنگرد که در زمینه تولید دستمال کاغذی فعالیت دارد، با ظرفیت اشتغال ۲۷ نفر به بهره‌برداری رسید.

آیین افتتاح واحد تولیدی شرکت تعاونی شقایق کرخه سوسنگرد با حضور رئیس دادگستری و فرماندار، نماینده مردم شهرستان‌های دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی در شهرک صنعتی مرعی از نواحی صنعتی این شهرستان برگزار شد.

جاسم جنادله رئیس دادگستری شهرستان دشت آزادگان در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از تولید، گفت: این واحد تولیدی با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال و با ظرفیت اشتغال ۱۲ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۵ نفر به‌صورت غیرمستقیم با تسهیلات بانک توسعه تعاون راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در این خصوص جلسه ستاد اقصاد مقاومتی با رئیس شهرک صنعتی و مسئولین اجرایی شهرستان برگزار و در خصوص نحوه واگذاری زمین واحد تولیدی تصمیم‌گیری و مذاکرات لازم با رئیس بانک توسعه تعاون در خصوص همکاری در اعطای تسهیلات بانکی و تودیع وثایق لازم، انجام شد.

جنادله گفت: باتوجه به اهمیت اشتغال به کار زندانیان و بنا به در خواست مدیرعامل شرکت تعاونی شقایق کرخه سوسنگرد در خصوص به‌کار گیری ۱۰ نفر از زندانیان واجد شرایط، این دادگستری در جهت بازپروری و کاهش نرخ تکرار جرم و اشتغال در شرکت مذکور، مکاتبات لازم را با سازمان زندان‌ها به عمل آورد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان دشت آزادگان تصریح کرد: حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از تکالیفی است که بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است که ضمن تحقق اهداف متعالی نظام و منویات رهبر معظم انقلاب، به کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی نیز منجر به کاهش وقوع جرم خواهد شد.

جنادله افزود: از سال ۱۴۰۲ و باتوجه به نامگذاری این سال با عنوان سال (مهارتورم و رشد تولید) از سوی مقام معظم رهبری و با عنایت به تأکیدات رئیس قوه قضائیه و همچنین رئیس دادگستری خوزستان و دادستان مرکز استان، این حوزه قضایی ضمن تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید و اشتغالزایی، موضوع اهمیت تولید و حل مشکلات واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل شهرستان در کاهش میزان بیکاری و پیشگیری از وقوع جرم را به‌طور مستمر پیگیری کرده و اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های ذی‌ربط شهرستان رادر جلسات مختلف ستاد مورد تأکید قرار قرار داده است.